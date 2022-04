Kopecky voelt geen druk: "Op een dag wil ik Parijs-Roubaix aan palmares toevoegen, maar dat hoeft niet dit jaar te zijn"

Lotte Kopecky heeft geen last van druk, ook al noemen velen haar topfavoriete voor Parijs-Roubaix bij de vrouwen.

Op de site van haar ploeg blikt Kopecky vooruit. "Kom ik in de situatie dat ik kan winnen, dan zal ik die kans zeker niet laten liggen. Op een dag wil ik Parijs-Roubaix aan mijn palmares toevoegen, maar dat hoeft niet dit jaar te zijn. Door mijn winst in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche is de druk weg. Ik heb uiteraard nog doelen dit jaar, maar alles wat er nu bij komt is extra. Ik voel amper druk voor Parijs-Roubaix."

Haar verwachtingen zijn duidelijk. "Dat het een enorm zware wedstrijd zal worden. Ik heb de wind al bekeken, en het ziet ernaar uit dat hij tegen zal staan. Het zal heel nerveus worden richting de eerste kasseistrook en dan start de afvallingswedstrijd. Ik denk dat veel ploegen zullen proberen om in de vroege vlucht al sterke rensters te laten meegaan."

KOERS VOOR MENTAAL STERKE RENSTERS

Vorig jaar vertrok de uiteindelijke winnares Deignan immers al heel vroeg. Al zijn er in principe nog wel kansen om in de loop van de koers iets recht te zetten. "Het is een koers waar het tempo er nooit uit gaat. Continu is er een gevecht om de beste plaatsing te hebben richting de stroken. Als je zijwind op de kasseistroken krijgt, wordt het helemaal verschrikkelijk. Deze koers is voor rensters die blijven rijden en mentaal sterk zijn."

Blijven vlammen is dus de boodschap, hoe de situatie er ook uitziet. "In Parijs-Roubaix mag je gewoon nooit opgeven. Ook al rijd je lek of val je, je weet nooit met welke pech ze voorin te maken krijgen. Maar hoewel het een onvoorspelbare wedstrijd is, zal er nooit een ‘pannenkoek’ winnen. Wanneer ik tevreden zal zijn op de Vélodrome? Als iemand van SD Worx met de kassei staat te pronken."