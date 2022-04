Kopecky zat voor beslissende sprong van Longo Borghini gevangen in ploegtactiek: "De ontgoocheling overheerst"

Lotte Kopecky moest enkel Elisa Longo Borghini voor zich dulden in Parijs-Robaix. De ploegentactiek was zo vastgelegd dat Kopecky geen kopvrouw was bij SD Worx. Jammer, achteraf gezien.

Het was aan de aankomst duidelijk dat dit geen tweede plaats was om heel vrolijk van te worden voor Lotte Kopecky. "De ontgoocheling overheerst. Ik voelde me best goed. We hadden de wedstrijd in handen. In een split-second verandert dan de hele situatie en zijn we op achtervolgen aangewezen", deed Kopecky het relaas bij Sporza.

Voordien was ze zelf vooraan op pad met Bastianelli en Brand. "Er werd mij gezegd dat ik niet moest doorrijden, want ik was geen kopvrouw. Het was vooral de rest onder druk zetten en niet zozeer proberen om weg te rijden. Op dat moment rekenden we nog op Chantal van den Broek-Blaak en Christine Majerus."

Longo Borghini was wel heel sterk

En wat gebeurde er nadien? "We werden net ingelopen en plots was Longo Borghini gaan vliegen." Waardoor de snelle sprint van Kopecky deze keer slechts een tweede plaats opleverde. "Het is jammer, maar Longo Borghini was wel heel sterk."