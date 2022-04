Sonny Colbrelli is weer gelukkig en zet de puntjes op de i: "Ik voel me geen ex-renner"

Sonny Colbrelli had zondag in Parijs-Roubaix moeten starten als titelverdediger. De renner zal echter niet van de partij zijn, vanwege de gekende redenen.

Na de eerste rit in de Ronde van Catalonië zakte Colbrelli in mekaar door een hartprobleem. Er werd bij hem een defibrillator geplaatst. De Italiaan kan momenteel niet koersen, maar werd wel uitgenodigd om Parijs-Roubaix bij te wonen. Colbrelli weigerde vriendelijk. "Ik voel me geen ex-renner", klonk het in La Gazetto dello Sport.

VOORTZETTING LOOPBAAN EEN VRAAGTEKEN

In Italië is het niet toegestaan om aan topsport te doen met een defibrillator en het is nog maar de vraag of de UCI hem wel startrecht zou verlenen in koersen in andere landen. Daardoor is het een groot vraagteken of Colbrelli zijn wielercarrière verder kan zetten.

In zijn hoofd is hij daar dus wel nog mee bezig. De Italiaan heeft het ook een plaats kunnen geven, wat hem overkwam. "In het begin was ik kwaad op de hele wereld. Waarom ik? Maar geleidelijk aan keek ik naar de keerzijde van de medaille. Ik leef nog, het gaat goed met mij en ik geniet van elk moment. Ik voel me heel gelukkig."