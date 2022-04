Specifieke voorbereiding jaagt verwachtingen voor Ganna de hoogte in: "We zullen zien of het goede oplossing is"

Ganna was nog nooit dicht bij een zege in Roubaix bij de profs. Toch liggen bij velen de verwachtingen hoog voor de Italiaan. Dat heeft met zijn voorbereiding te maken.

Het is niet dat Ganna nog geen succes kende op de wegen richting Roubaix: hij won al eens Parijs-Roubaix voor beloften. "Het was een lange ontsnapping. Op de laatste of voorlaatste kasseistrook zat ik alleen. Dat zijn mooie herinneringen. We zullen zien of ik die kan herbeleven."

MET VEEL PLOEGMAATS VOORIN GERAKEN

Hoe gaat de renner van Ineos dat aanpakken? "In het begin zal het de andere volgen zijn. We willen met iedereen van onze ploeg voorin geraken. We zullen zien of ik met een kleine groep kan meegaan en dan zelf mijn kans kan gaan."

De reden waarom velen het over Ganna hadden in aanloop naar Parijs-Roubaix, was zijn specifieke voorbereiding. Ganna reed op training achter de derny, dat het peloton moest voorstellen, en trok dan twee minuten door aan 60 à 65 kilometer per uur. Volgens zijn trainer is dat het vermogen dat nodig is voor één kasseistrook.

ROWE WEGKAPITEIN

"Ik wilde zoiets proberen", zegt Ganna over die opvallende methode. "We zullen zien of het een goede oplossing was." Sowieso kan er gerekend worden op een sterk Ineos, als de vorige wedstrijden een voorbode waren. "We hebben een goede mix. Luke Rowe is onze wegkapitein voor deze koersen. Ik ga gewoon Luke volgen, denk ik. "