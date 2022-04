Stefan Küng schat zijn podiumplaats in Parijs-Roubaix naar waarde: "Niet iedereen is Cancellara of Boonen"

De podiumplaats is zeker geen toeval voor Stefan Küng. Het is geen winst, maar zoals Boonen en Cancellara vroeger de klassieke zeges opstapelen, is niet iedereen gegeven.

De regelmaat van Stefan Küng is fraai om zien: derde in de E3, vijfde in de Ronde, derde in Parijs-Roubaix. "Ik heb een stap vooruit gezet. Ik heb een veel hoger niveau gehaald in de voorjaarskoersen dan vorig jaar." Zo neemt het vertrouwen ook toe. "Als je het vertrouwen hebt, blijf je ook kalm bij moeilijke situaties, zoals in het begin van de koers."

BELANGRIJK VOOR DE PLOEG

Küng was één van de vele kanshebbers die eerst moest achtervolgen. Belangrijk voor hem en voor zijn ploeg dat hij dan toch nog een goed reusultaat uit de brand sleepte. "Het is de grootste eendagskoers in Frankrijk. Na de Tour de France is dit de belangrijkste afspraak op de kalender voor ons als Franse ploeg."

Neemt de Zwitser genoegen met die derde plek? "Natuurlijk zou ik liever op het hoogste schavotje staan en zo'n koers kunnen winnen, maar een podiumplaats is een grote verwezenlijking. Het is zo'n zware, iconische koers. Al van bij mijn eerste deelname is dit één van mijn favoriete koersen. Je moet hier vaak meestrijden voor de overwinning om één keer te kunnen winnen. Tenzij je Fabian Cancellara of Tom Boonen heet."

KLEIN KASSEITJE GROTE BROER BEZORGEN

Küng besefte ook meteen: "Niet iedereen is Fabian Cancellara of Tom Boonen." De renner van Groupama-FDJ hoopt ooit wel terug te keren voor een nog mooiere afloop. "Ik neem een klein kasseitje mee naar huis en hoop ooit die een grote broer te bezorgen."