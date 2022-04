Van der Poel maakt balans op na Parijs-Roubaix: "Ik had de benen niet om te winnen, tevreden over mijn voorjaar"

Een top tien, meer werd het niet voor Mathieu van der Poel in Parijs-Roubaix. Hij ging al snel de balans opmaken van het voorjaar en die stelde hem wel tevreden.

"Ik was oké, maar ik had niet de benen om te winnen", gaf Mathieu van der Poel meteen toe aan de aankomst. "Het was een enorm lastige wedstrijd. Het is eigenlijk nooit stilgevallen. Ik heb eerst een beetje achter de feiten aan moeten rijden. Het was een rare situatie. Ik zat achteraan in het peloton en ik had niet het gevoel dat het echt op de kant ging. Ineens zag ik dat de helft van het peloton weg was."

Al was het niet dat Van der Poel zich op dat moment hele grote zorgen maakte. "Ik panikeer niet zo snel, maar het was geen ideale situatie. Dat heeft de ploeg heel mooi opgelost. Uiteindelijk kom ik wel terug in de wedstrijd. Toen Wout ging, had ik al een paar keer gereageerd op aanvallen. Ik had niet de intentie om op alles te blijven reageren. Ik ben wel nog blijven vechten."

VERDIENDE ZEGE VOOR VAN BAARLE

Over de zege van landgenoot Van Baarle had Van der Poel ook nog wat te zeggen. "Verdiend. Iemand die ik het ook wel gun. Dylan is een leuke kerel. Ik heb al een paar keer met hem op dezelfde kamer gelegen, ik ken hem dus wel een beetje. Het is mooi voor hem."

Van der Poel, die als negende de finish bereikte, onthoudt vooral al het moois wat dit seizoen hem al gegeven heeft. "Ik denk dat ik heel blij moet zijn met het voorjaar dat ik heb kunnen rijden. Het is al beter geweest dan ik verwacht had. Uiteraard hoop je nog op een mooie Parijs-Roubaix. Ik was echt leeg, op het einde was het op karakter. As ik de balans opmaak, mag ik heel tevreden zijn over wat ik uit dit voorjaar heb gehaald."