"Voor gewone stervelingen valt presteren op 90% niet op, voor een wielergod als van Aert misschien wel"

Wout van Aert gaat op zoek naar een mooie prestatie in Parijs-Roubaix. In dienst of toch wel degelijk voor eigen rekening? Dat zal nog moeten blijken.

Een coronabesmetting gooide de voorbije weken roet in het eten bij Wout van Aert, maar dat hoeft nog niet meteen iets te betekenen over zijn vorm in Parijs-Roubaix. Koffiedik kijken "Het is koffiedik kijken", aldus sportcardioloog Lieven Herbots bij Sporza. "Het blijft moeilijk te voorspellen", is hij duidelijk. "Voor een gewone sterveling zoals u en ik valt het niet op als we maar op 90 procent kunnen presteren, maar voor een wielergod zoals Van Aert betekent dat het verschil tussen de finale rijden in Parijs-Roubaix en moeite hebben in het peloton."