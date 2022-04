Boonen overlaadt Intermarché-Wanty-Gobert met lof: "Hilaire Van er Schueren zit op dit moment al lang te wachten"

Intermarché-Wanty-Gobert was verrassend sterk in de kassieklassiekers. Tom Boonen gooit dan ook graag met complimentjes naar de ploeg van Hilaire Van der Schueren.

In een nieuwe aflevering van de podcast 'Wuyts & Boonen' werden de beste teams van het voorjaar besproken. Daar staat Intermarché-Wanty-Gobert bij. "Dat is eigenlijk nog veel straffer dan wat Ineos doet", zegt Tom Boonen. "Hilaire Van der Schueren zit op dit moment al zo lang te wachten. Dit jaar valt precies alles in de plooi. Kristoff wint de Scheldeprijs, Girmay Gent-Wevelgem."

PODIUM HAD GEKUND VOOR DEVRIENDT

En dan moest Parijs-Roubaix nog komen. "Devriendt was echt wel één van dé mannen van de koers. Als Mohoric op een bepaald moment wegvalt, zag je hem denken: "Oei, wat gebeurt er nu?" Zijn 'brommer' was weg, maar ik ben ervan overtuigd dat hij op het podium staat als hij het een beetje slimmer aanpakt in de sprint. Petit was ook supersterk. Het was volgens mij door omstandigheden dat die niet vooraan reed."

Kortom: de ploeg rijdt in zijn geheel een sterk voorjaar, met ook af en toe een uitschieter als kersen op de taart. "Dat wilt toch iets zeggen, als je het hele voorjaar op dat niveau kunt rondfietsen."