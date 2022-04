Taco van der Hoorn ziet een fantastisch Intermarché-Wanty-Gobert: "Iets om trots op te zijn"

Intermarché-Wanty-Gobert heeft een prachtige Parijs-Roubaix achter de rug. Zelf bolde hij als zestiende over de meet.

Intermarché eindigde maar liefst met 6 renners in de top 25 van Parijs-Roubaix. “We rijden een goed voorjaar en dit is een kroon op het werk”, zegt Van der Hoorn aan WielerFlits.

Tom Devriendt werd vierde, Adrien Petit werd zesde. “Voor de ploeg is het goed en voor die jongens ook fantastisch. Vierde en zesde is de beste prestatie uit hun carrière, dat is iets om bijzonder trots op te zijn. En we rijden met vijf man bij de eerste twintig, dus we hebben met de ploeg wel goed gereden.”

Parijs-Roubaix draaide zondag uit op de snelste editie ooit. “Ik vond het wel meevallen. Dat komt vooral omdat het nooit stil is gevallen met die grote groepen in het begin. Maar in die eerste stukken tot aan het Bos van Wallers ging het niet super hard, vond ik.”