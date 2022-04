UAE Emirates eerste in lijn om Dylan van Baarle binnen te halen

Jumbo Visma leek de grote kanshebber om Dylan van Baarle binnen te halen, maar de concurrentie is snoeihard.

De winnaar van Parijs-Roubaix is in de eerste plaats nog aan het onderhandelen met INEOS Grenadiers over een contractverlenging, zo liet hij vorige week zelf weten.

Jumbo Visma leek de grootste kanshebber om de Nederlander binnen te halen, maar dat zou nu wel eventjes anders kunnen lopen.

Ook UAE Emirates wil Van Baarle in hun team en daar zou hij de absolute kopman voor het voorjaar kunnen worden, op de Ronde van Vlaanderen na. Daar zou Tadej Pogacar de kopman zijn.