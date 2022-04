🎥 Pijlsnelle fietswissel voor Van Aert in Bos van Wallers: gelukkig schoot ploegmaat hem vliegensvlug te hulp

In het Bos van Wallers dreigde het even in de soep te draaien voor Wout van Aert. Een ploegmaat stond hem gelukkig heel snel bij, waardoor Van Aert met een andere fiets verder kon.

Het is een filmpje op de Instagrampagina van Timo Roosen dat het goed in beeld brengt. Terwijl iedereen zo vlug mogelijk over de kasseien van het Bos van Wallers knalt, komt Wout van Aert op een gegeven moment langs de rechterkant tot stilstand.

Het is ook duidelijk waarom: het achterwiel van zijn fiets was helemaal dubbel geplooid. Iets wat Van Aert ook al aangaf tijdens de persconferentie toen we hem vroegen naar zijn verhaal van het eerste deel van de wedstrijd. Dat kunt u HIER nog eens lezen.

Van Aert was nog maar pas omgedraaid of ploegmaat Roosen, de Nederlandse kampioen op de weg, gaf hem zijn fiets en zette hem met een ferme duw weer helemaal op weg. Voor Roosen was het dan wachten op bijstand van de ploeg eer hij met een nieuwe fiets zijn weg kon verderzetten.