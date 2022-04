🎥 Quick-Step zag naast Lampaert nog renner vooraan letterlijk wegvallen: beelden opgedoken van val Sénéchal

Over de val van Lampaert is al veel inkt gevloeid. Quick-Step zag naast hem ook Sénéchal goed presteren in Parijs-Roubaix, maar ook de Fransman viel op een verkeerd moment.

Met zowel Lampaert als Sénéchal die mee waren in de finale, was het de beste prestatie van Quick-Step Alpha Vinyl in een klassieker in lange tijd. Een echt resultaat zat er door valpartijen niet in. De val van Sénéchal was nog niet eerder in beeld, maar daar zijn op sociale media wel beelden van opgedoken.

Op de beelden is te zien hoe Wout van Aert volop de forcing voert op de kasseistrook van Mons-en-Pévèle. Van Aert geeft het volle pond op de kasseien. Diegenen die hem achtervolgen, kiezen er voor om in het kantje te rijden. Dat loopt voor iedereen goed af, behalve voor Sénéchal.

@flosenech @qst_alphavinyl @alafpolak1



Florian, j'ai retrouvé la vidéo de ta chute à Mons en Pevele si besoin.



Bon courage pour la suite 🙏💪 pic.twitter.com/UmQLn8tp7T — Cancellara (@MjCancellara) April 18, 2022

Die reed als laatste van de groep en dook na een slipper helemaal in de kant. Sénéchal had eerder op Twitter geschreven dat hij gevallen was omdat hij een toeschouwer probeerde te ontwijken.