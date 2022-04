Analisten genieten van de koers: "Zat op terras, maar dan toch geen derde Orval gedronken" en "Eigenlijk ongezien"

INEOS - Grenadiers is enorm goed bezig de voorbije weken. En dat hebben ook de analisten gezien, zoveel is duidelijk.

"Ze hebben een heel sterk blok en zijn een andere weg ingeslagen. Vroeger was het controleren in grote rondes, nu hebben ze een blik jongeren opengetrokken ...", aldus Jonas Heyerick in De Tribune.

"Ze koersen ook heel attractief. Zelf de koers maken. Wat ze in Parijs-Roubaix deden is eigenlijk ongezien, zo ver van de finish."

Weelde

"Ik zat nog op een terras pinten te drinken na een fietstochtje en toen hoorde ik dat er vanalles gebeurde. Ik heb toen mijn derde Orval toch maar niet gedronken en ben gaan kijken thuis."

"Ze hebben vier-vijf man die ook grote rondes kunnen winnen. Het is een complete ploeg, met veel jonge gasten en ze hebben een enorme weelde."