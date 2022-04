Boonen kijkt al uit naar Luik-Bastenaken-Luik: "Pogačar de te kloppen man, Van Aert moet proberen hem te volgen"

Nu Van Aert zijn deelname heeft bevestigd, is het uitkijken naar Luik-Bastenaken-Luik. Pogačar, de titelverdediger, is daar de favoriet, aldus Tom Boonen.

Het is de vraag tot wat Van Aert in staat is in Luik. "Niet vergeten dat Parijs-Roubaix de enige wedstrijd is die Wout de voorbije drie weken heeft gereden", waarschuwt Tom Boonen in zijn column in Het Laatste Nieuws. "Tuurlijk wordt Luik-Bastenaken-Luik voor hem een iets groter vraagteken. Maar hij moet daar toch niet domineren en winnen?"

Van Aert kan parcours in Luik zeker aan

Veel hangt af van wat Van Aert zelf wil bereiken in die wedstrijd. "Ik denk dat hij er in eerste instantie gewoon lekker wil koersen na al dat gemis aan competitie. Het parcours kan hij zeker aan. Tadej Pogačar, na die verloren Ronde van Vlaanderen terend op frustratie en revanche, wordt ongetwijfeld de te kloppen man."

En Van Aert dan? "Wout moet hem proberen te volgen. En zien waar hij in de finale ergens uitkomt. Misschien levert hem dat nog wel een mooie prijs op. De zege? Zoveel te beter."