Bradley Wiggins komt met onthullingen uit privéleven: "Ik werd seksueel benaderd door trainer toen ik 13 was"

Bradley Wiggins heeft in een straf interview meerdere onthullingen gedaan over zijn privéleven. Vooral het feit dat hij als kind seksueel benaderd werd, is onthutsend nieuws.

In een interview voor het magazine Men's Health UK laat Wiggins in zijn ziel kijken. "Ik werd seksueel benaderd door een trainer toen ik 13 was en ik heb dat nooit volledig geaccepteerd. Het heeft een impact op mij gehad als volwassene. Ik wilde het begraven. Mijn stiefvader was behoorlijk agressief ten opzichte van mij. Hij noemde mij een flikker omdat ik spandex droeg enzo, dus ik denk niet dat ik het hem kon vertellen."

Een hele moeilijke situatie dus waar hij als kind in verzeild geraakte. "Ik was zo'n eenzaat. Ik werd zo beperkt. Ik was een vrij rare tiener in verschillende manieren. Ik denk dat het rijden met de fiets voortkwam uit die moeilijkheden."

(G)EEN ROCKSTER

De fiets bracht hem grote triomfen, zoals in de Tour en op de Olympische Spelen. De gevolgen daarvan waren echter ook niet allemaal positief. "Ik werd omgeven door de bekendheid en bewondering die gepaard ging met het succes. Ik ben een introvert persoon. Ik deed alsof ik een rockster was, maar dat was niet hoe ik echt was. Het was waarschijnlijk de periode in mijn leven dat ik het meest ongelukkig was."

Een ander aspect uit zijn privéleven dat Bradley Wiggins aanhaalt, is de dood van zijn vader in 2008. Gary Wiggins stierf na een gevecht op een feestje in verdachte omstandigheden. Volgens zijn zoon is hij vermoord, dat spreekt de ex-renner verschillende keren zo uit.