Ondanks de ontgoocheling in Roubaix: Kopecky zag haar wens voor 2022 al lang uitkomen

Voor Lotte Kopecky was 2021 een jaar van heel vaak net niet, vooral op de Olympische Spelen. Maar de 26-jarige renster was klaar voor 2022 en wilde daarin grootse dingen realiseren. Een grote wens is alvast uitgekomen.

Ze pakte drie medailles op het WK baanwielrennen, maar op de Olympische Spelen was het zowel op de weg als op de piste net niet. “Dat is de ontgoocheling van 2021, vooral het baanwielrennen want ik was met hoge verwachtingen naar Tokio vertrokken.” Haar wens voor 2022 was dan ook duidelijk: “Ik hoop dat het het jaar wordt waarin ik mijn eerste grote klassieke zege kan pakken", zei ze aan Het Nieuwsblad. Corona Ondertussen heeft ze de Strade Bianche én vooral de Ronde van Vlaanderen op haar palmares. Opdracht meer dan volbracht dus. Nu die andere wens nog, al lijkt het ook daarmee goed te komen voorlopig: “En voor iedereen: ik hoop dat we corona onder controle krijgen zodat de mensen weer gewoon kunnen leven."