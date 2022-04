Pensioen van Van der Breggen laat vacuüm na: woensdag begint op Muur van Hoei een nieuw tijdperk

Woensdag begint op de Muur van Hoei een nieuw hoofdstuk in de vrouwenkoers. Van der Breggen zal er niet meer bij zijn in de Waalse Pijl.

Nochtans was zij ontegensprekelijk 'de koningin van de Muur', jaren aan een stuk. Hoe het seizoen ook verlopen was, op de Muur van Hoei zette Anna van der Breggen jaar na jaar de puntjes op de i. Van 2015 tot en met 2021: zeven jaar op rij was Van der Breggen de beste in de Waalse Pijl.

HEGEMONIE NIET DOORBROKEN OP SPORTIEF VLAK

Op het einde van 2021 stopte de Nederlandse echter met profwielrennen. Zo komt er ook een einde aan haar hegemonie in de Waalse Pijl. Al is het zo misschien ook de mooiste manier: sportief werd haar reeks niet onderbroken, niemand die haar in Hoei kon verslaan.

Zo rijst wel de vraag: wie stapt in het vacuüm en kan Van der Breggen opvolgen in de Waalse Pijl? Wie weet zien we wel het begin van een nieuwe straffe reeks. Voor alle rensters bij wie het de afgelopen seizoen 'net niet' was in Hoei, dient zich woensdag een gouden kans aan.