Uijtdebroeks laat zich opmerken, dubbelslag Bilbao na gemiste kans op zondag

In rit 1 op zondag was het nog nét niet voor Pelle Bilbao, maar een dagje later is alles goedgemaakt in de Tour of the Alps.

Rit 2 was een etappe van een dikke 150 kilometer richting Lana en het was dan ook uitkijken naar wie de beste benen zou laten zien. Cian Uijtdebroeks liet zich opnieuw zien en trok mee ten strijde in een interessante kopgroep, die uiteindelijk niet voorop kon blijven. Dubbelslag Bahrein had zijn zinnen gezet op de etappe, na de tweede plek van Bilbao in de eerste etappe. Deze keer zou het wél renderen. Bardet en Valter vervolledigden het podium in Lana, Pello Bilbao is ook meteen de nieuwe leider in de Tour of The Alps.