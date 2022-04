VOORBESCHOUWING: wat vermag Pogačar tegen plannetje van Evenepoel en Alaphilippe op Muur van Hoei?

Alaphilippe won al drie keer op de Muur van Hoei en heeft dit jaar Evenepoel aan zijn zijde. Pogačar is ongetwijfeld de concurrent die het meest tot de verbeelding spreekt.

Ook dit jaar blijft het concept van de Waalse Pijl ongewijzigd. Enkele uren koers doorheen de Ardennen zijn een opwarmertje voor wat helemaal aan het einde komt: de hele steile beklimming van de Muur van Hoei. Die is volledig op het lijf geschreven van Julian Alaphilippe, zoals de Fransman reeds demonstreerde in 2018, 2019 en 2021. Is het moment gekomen waarop Quick-Step zijn eerste grote klassieker van het jaar wint?

Met drie zeges in vier jaar in Hoei verdient Alaphilippe de status van topfavoriet. Ook opvallend is het debuut van Evenepoel. Ontpopt hij zich als bliksemafleider met een vroege aanval? Een andere mogelijkheid is dat ze hun trucje uit het Baskenland gewoon herhalen, maar dan bergop. Evenepoel die de eerste stroken van de Muur voor zich neemt, waarna het dan Alaphilippe is om zich te lanceren op de steilste stukken. Het kan zeker.

© photonews

Vorig jaar moest Alaphilippe vooral met Roglič rekening houden, dit jaar met een andere Sloveen. Pogačar komt immers aan de start en die is aan een waanzinnig voorjaar bezig. Ondertussen weten we al dat Pogi kans maakt in eender welke lastige koers. Zijn beste notering in de Waalse Pijl tot dusver is een negende plek. Beschikt hij nog over dezelfde vorm als in de Ronde, dan komt hij woensdag zeker dichter.

© photonews

Al zijn er ook nog andere kandidaten op winst. Cosnefroy bijvoorbeeld: na zijn tweede plaatsen in de Amstel en de Brabantse Pijl zou het hem wel gegund zijn als hij eens de hoofvogel kon afschieten. In de Waalse Pijl van 2020 werd de AG2R-renner al eens tweede. En wat gezegd van het sterke Ineos: gaat het voor een 4 op 4 in de klassiekers? Afwachten wie op het einde de benen heeft: Pidcock, Kwiatkowski of Martínez?

Ook nog bij de outsiders: 'good old' Alejandro Valverde. Wie durft hem helemaal uitsluiten na zijn derde plek van vorig jaar? Ex-winnaar Hirschi blijft een man om mee rekening te houden als de vorm goed is. Woods heeft zijn beste benen nog niet gevonden, maar de Canadees was er met de snedigheid in zijn versnelling al een paar keer dicht bij in Hoei.

ONZE STERREN VOOR DE WAALSE PIJL:

**** Julian Alaphilippe

*** Tadej Pogačar

** Benoît Cosnefroy - Michael Kwiatkowski - Tom Pidcock - Alejandro Valverde

* Remco Evenepoel - Marc Hirschi - Daniel Felipe Martínez - Michael Woods