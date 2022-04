Cian Uijtdebroeks liet zich zien in Tour of the Alps: "Ik voelde me best goed"

Cian Uijtdebroeks heeft zich laten zien in Tour of the Alps en was zelf tevreden met zijn prestatie van de dag.

Op de eerste klim van de dag in de tweede etappe van de Tour of the Alps ging onze landgenoot mee in de ontsnapping. “We wilden vandaag iets proberen en toen de aanvallen op de eerste klim begonnen, volgde ik de bewegingen”, vertelde Uijtdebroeks na afloop van de etappe op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. “Het was een sterke groep en we werkten goed samen. Het tempo lag de hele dag erg hoog en ik moest veel afzien, maar eigenlijk voelde ik me best goed.”

Bij een aanval van Sivakov kon onze landgenoot niet meer volgen. “Ik hield echter een goed ritme aan. Na de afdaling werd ik door het peloton teruggepakt en op de laatste klim kon ik ze volgen.”

Op de laatste klim van de dag was het niet meer mogelijk voorin te geraken. “Er was geen kans meer om het gat te dichten en ik maakte deel uit van de groep met de groene trui. We slaagden erin het tijdsverlies tot 35 seconden te beperken. Nu moet ik goed herstellen want er komt nog veel klimwerk aan.”