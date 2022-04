Duitser is de beste vluchter, geen tijdverlies voor Uijtdebroeks in de Alpen

In de Tour of the Alps was het op woensdag alweer tijd voor etappe drie. En ook daarin kregen we opnieuw een prangertje.

Rit 3 was een etappe van een dikke 150 kilometer vanuit Lana naar Villabassa en het was dan ook uitkijken naar wie de beste benen zou laten zien. Ritzege Kämna Cian Uijtdebroeks liet zich opnieuw zien en werd in de elitegroep uiteindelijk vijfentwintigste, zonder tijdverlies op Bilbao & co. De ritzege was voor Lennard Kämna, die de beste bleek te zijn van een groepje van zeven vluchters en Amador en Lastra voorafging.