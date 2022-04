Dylan Teuns koestert zege tegen de grote kanonnen: "Ik was op de Muur komen kijken toen Gilbert won in 2011"

Dylan Teuns verslaat de groten en treedt in de voetsporen van een grote. Philippe Gilbert was in 2011 de laatste Belgische winnaar van de Waalse Pijl. Teuns volgt hem op.

Enorme vreugde bij Dylan Teuns op de top van de Muur van Hoei. Het is al anders geweest. "Ik heb hier ook al slechte momenten gekend", zegt de winnaar van de Waalse Pijl. "Ik heb een haat-liefde relatie met deze koers. Op de Muur is het alles of niets. Ik ben blij dat ik deze benen had, want anders zit je niet in de goede positie."

Teuns was tot dusver vooral gekend van zijn straffe avonturen in de Tour. "Dit is totaal iets anders dan mijn ritzege in de Tour op La Planche des Belles Filles. Toen zat ik in een ontsnapping, maar nu kwamen we met alle grote kanonnen aan de slotklim. Dat maakt het specialer."

DUEL GEWONNEN TEGEN 'KONING VAN DE MUUR'

Eén van die grote favorieten die Teuns kon kloppen, was Alejandro Valverde. "Groot respect voor hem. Als ik 42 jaar ben, denk ik niet dat ik hier als renner zal zijn. Ik denk dat ik dan in de zetel naar de koers zal kijken. Het maakt het nog specialer om de koning van de Muur en vijfvoudig winnaar te verslaan. Vijf jaar geleden stond ik naast hem op het podium bij zijn zege. Nu was het omgekeerd."

© photonews

Een grote naam uit het Belgische wielrennen is Philippe Gilbert. Het is elf jaar geleden dat een Belg de Waalse Pijl won. "Ik herinner me die dag nog heel goed. Ik was toen komen kijken op de Muur en zag hoe Gilbert aan de laatste kapel zijn aanval plaatste. Ik weet niet of hij op dezelfde plek als ik aanviel, maar het zal niet veel schelen."

AL MOOIE EREPLAATSEN

Voor Teuns waren de voortekenen al prima, met ereplaatsen in de Ronde, Amstel en Brabantse Pijl. "In de Ronde van Catalonië was ik al goed. In de Vlaamse klassiekers was een podium of winst niet heel ver weg, maar dat moment moest er nog aankomen. De pech kon niet blijven duren. Ik hoopte om het eens te doen keren."

Deze grote triomf blijft wel opmerkelijk, want in het verleden leek Teuns bij momenten wat onzeker. "Ik heb nooit getwijfeld aan mezelf, maar ik had het lastig met de druk die anderen me oplegden. Ik bleef wel geloven dat ik het kon."