Favoriet al snel in miserie in Waalse Pijl? "Met zijn winterjas helemaal achteraan" en "Ik weet het niet ze ... Enfin, ik weet het wel"

Tom Pidcock beleefde niet zijn makkelijkste Waalse Pijl, zoveel was duidelijk. Het was blazen, puffen en afzien heel snel in koers. Dat hebben ook de commentatoren gezien.

"Pidcock heeft zijn winterjas nog aan en zit helemaal achteraan. Voelt hij zich wat ziekjes?", aldus Karl Vannieuwkerke bij Sporza toen ze hem voor het eerst achteraan in koers zagen. Bijpikkelen? Niet goed "Ik weet niet wat je daar moet van denken. Als je hier zit, dan denk ik niet dat het voor hem is. Als je hier altijd moet bijpikkelen? Dat is niet goed", vulde De Cauwer aan. Bij de eerste keer de Muur van Hoei was het voor Pidcock al meteen enorm afzien: "Pidcock, ik weet het toch niet. Enfin, ik weet het wel ..." Even later gaf Pidcock ook gewoon op, dus het was duidelijk geen komedie.