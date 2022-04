In laatste Waalse Pijl kwam 41-jarige Valverde nog in buurt van extra zege: "Teuns was sterker, geen twijfel mogelijk"

Vijf zeges heeft de 41-jarige Alejandro Valverde al op de teller staan in de Waalse Pijl. Enkel Teuns kon hem van een zesde overwinning houden.

"Ik moet hiermee tevreden zijn", reageert Valverde. "Deze tweede plaats smaakt als een overwinning. Het maakt me blij om na een moeilijke Ronde van Catalonië meteen tweede te worden. Binnen vijf dagen word ik 42, dit was mijn laatste Waalse Pijl. Ik wilde de benen testen. Ik wist dat ik op training goed aan het rijden was, maar koersen is een ander verhaal."

PROGRESSIE BIJ TEUNS

Een verhaal dat hem wel nog altijd goed bevalt. Valverde reikte even een hand uit naar een zesde overwinning in Hoei. "Ik miste juist dat beetje energie. Mijn armen doen meer zeer dan mijn benen van die inspanning. Ik heb tot het einde geprobeerd. Teuns was sterker, geen twijfel mogelijk. Felicitaties aan hem. Dylan heeft enorme progressie gemaakt, het was moeilijk voor mij om zijn versnelling te 'matchen'."

Valverde vond het allemaal enorm rap gaan. "Het is misschien één van de snelste beklimmingen van de Muur van Hoei in de laatste jaren in de Waalse Pijl. Om hier een goed resultaat te kunnen behalen, zelfs met het afzien erbij, geeft me hoop voor Luik-Bastenaken-Luik zondag."