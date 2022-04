Quick-Step opnieuw bij de verliezers: "Wat kan je nu nog bijwerken voor zondag? Niets"

De kansen voor Quick-Step - Alpha Vinyl in dit voorjaar zijn stilaan aan het opgeraken. Ook in de Waalse Pijl lukte het opnieuw niet voor het team van Patrick Lefevere.

"Ik durf het bijna niet te zeggen, maar Quick Step-Alpha Vinyl is de verliezer. Julian Alaphilippe was een hele goeie kaart en je kunt niet zeggen dat een 4e plaats slecht is. Ze deden ook niets verkeerds", aldus José De Cauwer bij Sporza.

Druk

"Of ze zich zorgen moeten maken voor zondag over de conditie van Alaphilippe? Dat kan je doen. Er is weer een kans voorbij, maar wat kun je tussen nu en zondag nog bijwerken? Niets."

"Als het zondag lukt, zal er een hele grote "oef" volgen. Al kunnen ze het in Luik ook anders spelen met Remco Evenepoel als troef. Hij maakte zich niet te druk bij wat er hier gebeurd is. Maar zondag komt er meer druk op zijn schouders."