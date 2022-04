Renner van Gazprom-RusVelo haalt snoeihard uit naar UCI

Gazprom-RusVelo mag op dit moment nog steeds niet koersen in diverse koersen op Europese bodem. De UCI heeft hen dat verboden.

Reden is de inval van Rusland in Oekraïne, maar de hele ploeg wordt daardoor gestraft. En Russen in loondienst bij andere ploegen mogen wél rijden onder neutrale vlag.

Toekomst

In tegenstelling tot niet-Russen die voor Gazprom rijden, zoals bijvoorbeeld Nicola Conci - al reed hij een paar keer onder de Italiaanse vlag van een nationaal team. Conci heeft nu op de sociale media ferm uitgehaald naar de UCI.

"Stop met praten en begin er iets aan te doen", is onder meer zijn verwijt richting de wielerbond. "Onze toekomst hangt af van jullie keuzes."