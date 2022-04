Ronderenner van Bora-Hansgrohe op het podium in Waalse Pijl: "Een supersterke aanval van Dylan Teuns"

Een ronderenner die zich mengt in het klassieke werk: Bora-Hansgrohe heeft er ook eentje. Dylan Teuns was evenwel te sterk in de Waalse Pijl: zijn versnelling was impressionant.

Aleksandr Vlasov is de man die Bora-Hansgrohe een podiumplek schonk in Hoei. "Ik wilde in een zo goed mogelijke positie komen, om dan nog plaatsen te kunnen opschuiven. Ik heb gewoon een regelmatig tempo gereden. Dan kwam er een supersterke aanval van Dylan Teuns. Ik heb het maximum gegeven. Dylan heeft een explosieve stijl. Deze steile klim is iets voor hem."

Opnieuw volgde de ontknoping op de Muur van Hoei. Is het überhaupt anders mogelijk in de Waalse Pijl. "De laatste vijftien jaar is het min of meer dezelfde koers. Het is moeilijk om voorop te blijven, want er wordt gecontroleerd door verschillende ploegen. Bijna iedereen wil eigenlijk samen aan de voet van de laatste klim komen."

Ik kan het ook in een eendagskoers

Voor Vlasov pakte dat alvast behoorlijk uit. Mogelijk een voorbode voor zondag. "Het zal mijn eerste Luik-Bastenaken-Luik worden. De vorm is goed, dus dat belooft ook voor zondag." Vlasov zou zich mischien wel kunnen ontwikkelen tot een klassieke renner. "Ik rijd liever rittenkoersen. Ik ben wel al eens derde geweest in de Ronde van Lombardije en nu dus ook hier. Ik kan het dus ook wel in een eendagskoers."

Het is niet dat de 25-jarige renner er expliciet op gefocust heeft. "Ik heb er geen speciale voorbereiding voor gedaan. Ik rijd telkens rittenkoersen vooraf, gebruik dan mijn vorm en probeer voldoende rust te nemen voor een eendagskoers. Ik probeer gewoon. Ik heb veel motivatie en de sfeer in de ploeg zit goed."

Het is mijn job om te koersen en dat wil ik blijven doen

Ten slotte nog een apart aspect om aan te kaarten: Vlasov kan als Rus nog altijd in de topsport in actie komen. Vele landgenoten van hem krijgen die mogelijkheid niet meer, vanwege de oorlog in Oekraïne. "Uiteraard ben ik blij dat ik kan koersen. Het is mijn job om te trainen en te koersen en dat wil ik uiteraard blijven doen."