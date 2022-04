Aart Vierhouten legt uit waarom Pogacar niet meestreed voor zege in Waalse Pijl

Tadej Pogacar behoorde tot de favorieten van de Waalse Pijl, maar hij kon in de slotkilometer zich nooit echt tonen en zakte toch vrij snel door het ijs.

Meer dan een twaalfde plaats zat er uiteindelijk niet in voor Tadej Pogacar. "In de eerste steile bochten verloor hij veel snelheid omdat hij moest stoppen met trappen voor gevallen renners", aldus ploegleider bij UAE Aart Vierhouten in Het Laatste Nieuws.

Ziekte bij ploegmaats

"Tadej heeft al een druk voorjaar gehad en na de Ronde van Vlaanderen wat rust genomen. Dit was zijn eerste wedstrijd na een korte trainingsperiode en dan is de opstart niet gemakkelijk om te verteren."

"Van onze zeven renners, voelden er zich vier niet helemaal lekker. Marc Soler was een van hen. Hem hebben we gemist om Tadej in de slotkilometer goed te positioneren."