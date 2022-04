De nieuwe ster in opkomst? Eerstejaarsbelofte wint Luik-Bastenaken-Luik én twee andere koersen in vier dagen

Of we er nog veel van gaan horen? De kans is wel degelijk realistisch, want hij rijgt echt wel de topprestaties aan elkaar momenteel.

Op het WK in Leuven pakte hij zilver bij de junioren, ondertussen is Romain Grégoire eerstejaarsbelofte. En hij laat van zich horen. Drie zeges in vier dagen Zaterdag pakte hij de zege in de belfotenkoers van Luik-Bastenaken-Luik, meteen een van de mooiste zeges uit zijn carrière tot dusver. En het kan nog beter, want ook de rest van deze week blijft hij presteren met zeges in de Giro del Belvedere en ook de GP Palio del Recioto-Trofeo C.