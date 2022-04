Fabio Jakobsen heeft zo zijn eigen idee over ziektegolf die peloton teisterde/teistert: "Iedereen wat meer vatbaar"

Bij analyses van het seizoen 2022, zal de ziektegolf in het peloton altijd aan bod komen. Fabio Jakobsen heeft zo zijn idee over hoe die tot stand is gekomen.

Vooral in maart, toen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico gereden werden, hield een heuse ziektegolf het profpeloton in de ban. De ene na de andere renner sukkelde met ziekte. Het ergste lijkt achter de rug, maar er zijn nog altijd renners die ziek worden. Zo moest Dries Devenyns woensdag de Waalse Pijl missen vanwege Covid-19.

Zijn ploegmaat Fabio Jakobsen is grotendeels van ziekte gespaard gebleven, maar heeft wel een theorie waarom zo veel van zijn collega's er ten prooi aan vielen of vallen. "Het is een lastige situatie. Net zoals het virus in de maatschappij leeft, leeft het ook in het peloton", heeft Jakobsen het over corona.

VARIANTEN EN ANDERE VIRUSSEN

Er is echter wel meer aan de hand dan enkel de pandemie die nog niet helemaal ten einde is. "We zien varianten opduiken, we zien andere virussen opduiken. Als renner probeer je je op alles voor te bereiden. Het is ook wel zo dat wanneer je dicht bij je topvorm zit, je iets meer vatbaar bent voor ziektes. Dan kan dit gebeuren", verklaart Jakobsen de ziektegolf.

Wat corona betreft, is het ook een feit dat mondmaskers minder gedragen worden en ook publiek opnieuw dichter bij de renners kan komen. "De experts zijn het er ook over eens dat we onder de veranderende omstandigheden minder weerstand kunnen bieden. Eens het virus rondgaat, is iedereen wat meer vatbaar."