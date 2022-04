Het sprookje van Intermarché: "Sterke transfers in managementboard"

In Parijs-Roubaix waren ze in de breedte misschien wel de sterkste ploeg, met zes man in de top-25. En dat is een verrassing te noemen.

Het voorjaar van Intermarché-Wanty-Gobert mag stilaan echt indrukwekkend genoemd worden. Er was de zege met Girmay in Gent-Wevelgem en ook het straf nummer van Kristoff, maar eigenlijk reden ze al in alle koersen prima mee. Geweldig najaar En nu dus ook met zes man in de top-25 van Parijs-Roubaix: "Toeval is zoiets nooit", aldus José De Cauwer in Extra Time Koers. "Ze reden vorig jaar ook al een geweldig najaar, onder meer in de Ronde van Spanje." "Ze hebben ook sterke transfers gedaan in het management board met mensen die het geleerd hebben bij grote ploegen."