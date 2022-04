Jumbo-Visma geeft 18-jarige potentiële topper kans bij de grote jongens

Jumbo-Visma heeft een potentiële topper een contract gegeven. De Noor Per Strand Hagenes, die al actief was bij de opleidingsploeg van de Nederlandse wielerploeg, wordt in 2024 prof.

Hagenes is de regerende wereldkampioen bij de junioren. Jumbo-Visma maakte nu bekend dat hij vanaf 2024 naar de grote jongens zal overstappen. De 18-jarige Noor reed in september vorig jaar solo naar de wereldtitel in Leuven. In diezelfde maand werd hij in zijn leeftijdscategorie tweede in het EK op de weg en derde in Parijs-Roubaix.

Dit seizoen toonde hij zich onder meer al met winst in de slotetappe van Le Triptyque des Monts et Châteaux en een tweede plaats in de eindstand. Afgelopen maandag werd hij nog derde in de Giro del Belvedere.