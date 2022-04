Na de val van Lampaert door fan: is dit de oplossing? "Dan heb je geen uitwijkmogelijkheden meer"

De val van Yves Lampaert in Parijs-Roubaix was ook op woensdag nog talk of the town. En er worden ook mogelijke oplossingen aangereikt. Hoewel?

"Ik had hem geen kalf mogen noemen, dus mijn excuses. Maar ik blijf er wel bij dat hij op de weg stond", aldus Yves Lampaert zelf in Extra Time Koers. Er werd geopperd om onder meer te kiezen voor nadarhekken op de belangrijkste stroken, zoals op de Kwaremont en de Paterberg in de Ronde van Vlaanderen. Uitwijkmogelijkheden "Als je nadars zet, dan heb je geen uitwijkmogelijkheden meer. Dat is ook minstens zo gevaarlijk", aldus José De Cauwer. Ook Sep Vanmarcke kwam tussen: "Mensen moeten echt beseffen dat het heel gevaarlijk is. Renners passeren aan vijftig per uur, ook ploegleiderswagens heel snel, ..."