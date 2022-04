Plots gegeerd wild: deze twee Belgische teams bij de geïnteresseerden voor Dylan Teuns

Dylan Teuns heeft met de Waalse Pijl zijn erelijst heel flink opgesmukt. En plots loopt de Belg heel hard in de kijker.

Dylan Teuns is einde contract bij Bahrein en de vraag waar zijn toekomst ligt is plots heel wat interessanter geworden.

Veel interesse

Volgens Het Laatste Nieuws is er heel wat interesse in de Belg en zou met name Lotto-Soudal bij de geïnteresseerden zijn.

Met zijn profiel (van alle markten thuis en Belg) zou hij daar zeker passen. Ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft interesse. De prijs van zijn contract zal er sowieso naar zijn.