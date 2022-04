Van Aert wel degelijk met verwachtingen naar Luik: "Ik geef mezelf een kleine kans om de koers te winnen"

Wout van Aert gaat dus Luik-Bastenaken-Luik rijden en dat doet hij niet zomaar. Winnen? De kans is aanwezig, geeft Van Aert zelf aan.

Na zijn verkenning stond Wout van Aert VTM te woord. "De eerste twee dagen na Parijs-Roubaix heb ik het rustig aan gedaan. Gisteren en vandaag probeerde ik toch goed te trainen, om de conditie te behouden die ik heb. De Waalse wegen? Nog slechter dan de Vlaamse, vol met gaten. Dat was even schrikken, want het was lang geleden dat ik hier was geweest."

Heeft Van Aert nu echt iets geleerd van die verkenning? "In de finale is het interessant om te kijken hoe snel je aan de finish bent", zegt hij voor de camera van de commerciële zender. "La Redoute lag me vandaag wel, maar zondag met 200 anderen erbij zal het iets anders zijn."

GOEDE NOTERING

Toch is de ambitie weer volop aanwezig. "Ik geef mezelf een kleine kans om de koers te winnen, maar een mooie kans om een goede notering te behalen. Door de coronabesmetting die ik had, is het een opportuniteit om er een klassieker bij te nemen."