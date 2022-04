Ben Weyts beveelt een onderzoek aan over de geldstromen van Cycling Vlaanderen

De Inspectie Financiën Vlaanderen gaat onderzoeken of Cycling Vlaanderen zijn subsidiegeld goed heeft gebruikt. Dat is op vraag van Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Cycling Vlaanderen heeft er alle belang bij dat de zaak volledig wordt opgehelderd", zegt Weyts.

Er is al een tijdje beroering rond Cycling Vlaanderen, de sportfederatie voor het Vlaamse Wielrennen. Verschillende bestuursleden bij Cycling Vlaanderen zijn ook bestuurslid bij Belgian Cycling. Recent namen de CEO en enkele bestuursleden ontslag bij Cycling Vlaanderen.

Na een audit bleek dat er een gebrek aan autonomie is bij Cycling Vlaanderen, maar dat audit zegt niets over de financiën bij de federatie. Nu vraagt Vlaams minister van Sport Ben Weyts een nieuwe audit aan over de geldstromen binnen die federatie. Inspectie Financiën zal het onderzoek moeten voeren.

Dat onderzoek zal gaan over het subsidiegeld dat Cycling Vlaanderen krijgt. Inspectie Financiën gaat onderzoeken of dat subsidiegeld goed gebruikt is. Het gaat over alle geldstromen van vroeger en nu. Het onderzoek zal volledig onafhankelijk gebeuren.

"Zeker in het koersgekke Vlaanderen is dit onderzoek belangrijk", zegt Weyts. "Cycling Vlaanderen heeft er alle belang bij dat de zaak volledig wordt opgehelderd. Enkel met een onderzoek kunnen we alle bezorgdheden rond hun subsidiegeld wegnemen."