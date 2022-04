📷 Niet naast te kijken: naam van Philippe Gilbert komt nu al 700(!) keer terug op La Redoute

Voor de allerlaatste keer zal Philippe Gilbert in competitie zondag La Redoute op knallen. Zijn naam is nu al niet meer weg te denken van de beklimming die zo verbonden is aan Luik-Bastenaken-Luik.

Het wordt zondag de laatste Luik-Bastenaken-Luik van Philippe Gilbert. Voor de man uit de streek natuurlijk iets heel bijzonder. Gilbert won 'La Doyenne' ook in zijn wonderjaar 2011. Zijn supporters zitten ondertussen niet stil en willen er zondag iets heel speciaals van maken. Daarom is nu al liefst 700(!) keer de naam van Philippe Gilbert op La Redoute geschilderd. Tenminste, de verkorting van zijn voornaam: Phil. Dan weet iedereen waar het over gaat. Het zou ons niet verbazen moest het zondag op La Redoute ook constant zo klinken: 'Phil, Phil, Phil'. L’hommage de Remouchamps dans La Redoute 700 inscriptions dédiées à ā¦@PhilippeGilbertā© ! pic.twitter.com/J6QmnAtZfV — Stéphane THIRION (@fanlau2320) April 21, 2022 Op de foto bovenaan het artikel is te zien hoe Britse fans van Gilbert nu al zijn afgezakt om zich te kamperen langs het parcours van Luik-Bastenaken-Luik. The real deal noemen ze hem. Het zal wel zijn.