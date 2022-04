Quick Step-Alpha Vinyl met kopmannen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel naar Luik-Bastenaken-Luik, Lotto-Soudal met Tim Wellens

Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel gaan als kopmannen mee naar Luik-Bastenaken-Luik voor Quick Step-Alpha Vinyl. Bij Lotto-Soudal is Tim Wellens de aangewezen kopman en is er een eerbetoon voor Philippe Gilbert.

Zondag zullen Julian Alaphilippe en Remco Evenepoel de troepen van Quick Step-Alpha Vinyl tijdens Luik-Bastenaken-Luik moeten aanvoeren. Zij worden bijgestaan door nog 5 andere Belgen.

Surrounded by a strong and motivated team, rainbow jersey @alafpolak1 is prepared to take on the final Monument of the spring, @LiegeBastogneL: https://t.co/TMspdQWNB9 pic.twitter.com/T8sZwwekt3 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) April 22, 2022

Ook Lotto-Soudal maakte zijn officiële selectie in een video bekend. Die bekendmaking werd voorafgegaan door een eerbetoon aan Philippe Gilbert die zijn laatste Luik-Bastenaken-Luik zal rijden. De Ardennees won het monument in 2011. Tim Wellens is de kopman bij Lotto-Soudal.