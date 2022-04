Romain Bardet gaat druk van de Tour uit de weg en richt pijlen vol op Giro na succesvolle Tour of the Alps

De timing is allesbehalve toevallig. Zonet heeft Team DSM de line-up bekendgemaakt voor de Ronde van Italië die binnen twee weken van start gaat.

En man in vorm Romain Bardet wordt het speerpunt bij de Duits-Nederlandse formatie. Bardet schreef vrijdag de eindzege van de Tour of the Alps op zijn naam en liet zien dat de benen goed zijn. Bardet won geen etappe maar eindigde wel voor onder andere Storer, Porte en Bilbao. Vorig jaar ging Bardet ook voor de Giro maar eindigde hij pas zevende.

Met Combaud, Hamilton, Arensman, Denz en Tusveld krijgt Bardet 5 man in steun mee. Maar bij DSM verdelen ze de kansen want met Bol en Dainese neemt de ploeg ook nog eens twee sprinters mee.

"Met Romain gaan we voor een goed klassement. We sturen enkele renners in steun mee die in goede conditie zijn om hem te steunen in zijn doel. Maar met Alberto en Cees hebben we ook wat buskruit in de benen mee om voor sprintzeges te strijden. Het moraal van de ploeg is goed en we zijn klaar om een schitterende Giro te rijden", klinkt het bij ploegleider Matt Winston.