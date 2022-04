Van Aert als knecht of als kopman naar Luik-Bastenaken-Luik? "Ik ken de hellingen en de volgorde goed"

Kan Wout van Aert zondag Luik-Bastenaken-Luik winnen? Wel, waarom niet?

Na zijn coronabesmetting besloot Wout van Aert om Luik-Bastenaken-Luik aan zijn programma toe te voegen. Eerst begon hij nog als knecht, vooral in steun van Primoz Roglic. Maar door de no show van de Sloveen lijkt Van Aert het absolute speerpunt te zullen worden bij Jumbo-Visma.

"Ik heb na Parijs-Roubaix twee dagen rust genomen maar daarna heb ik opnieuw enkele goede trainingen afgewerkt", klinkt het.

En Van Aert mag dan wel niet uit de streek komen, hij kent ze wel: "Ik train hier vaker. Het parcours heeft geen verrassingen voor me. Ik ken de hellingen en de volgorde. Vooral de laatste helling, de Côte de la Roche-Aux-Faucons, zal een belangrijk punt zijn. Daarna is er een interessante afdaling richting aankomst. Het is goed dat ik die al verkend heb."

"Makkelijke koers"

Maar dat de boel zal ontploffen op die laatste helling is dan weer te veel gezegd volgens Van Aert, want: "Tegen dan zijn er al veel renners afgereden. Je moet mee zijn over de top maar het is in die zin een makkelijke koers. 'Gewoon' blijven volgen. Ik heb een kleine kans om te winnen en neem de opportuniteit om deze klassieker nog de rijden, vooral voor de toekomst biedt dat perspectief", besluit de Belgische kampioen.