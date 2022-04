Chris Froome vol vertrouwen aan het toewerken naar Tour de France: "Niets houdt me nog tegen"

Sinds zijn zware val in de Dauphiné is Chris Froome nooit meer de oude geweest. Maar zelf blijft de Brit, ondertussen bijna 37, vertrouwen op zijn benen.

Van viervoudig Tourwinnaar tot anoniem meerijden in het peloton. Het is bijna sneu om zien hoe Chris Froome het blijft rekken als renner. Zelf geeft hij in een interview met WielerFlits aan dat de kritiek van de buitenwereld hem niet deert én dat hij nog steeds gelooft in een goede Tour de France.

Afgelopen week reed Chris Froome mee in de Tour of the Alps, waar hij naar eigen zeggen opnieuw beterschap voelde. "Mijn lichaam reageert al anders dan vorig jaar. Ik heb niets meer dat me tegenhoudt nu, het gaat enkel nog om het harde werk en zoals vroeger: toewerken naar de juiste vorm. Dat is een grote opluchting", klinkt het.

Het is nog niet zeker of Froome de Tour zal rijden dit jaar, dat zal afhankelijk zijn van zijn vormpeil: "De volgende anderhalve maand wordt daarvoor heel belangrijk. Maar deze week was ik er nog bij in de cols met een man of 25-30 en dat goede gevoel heb ik een lange tijd niet gehad", besluit Froome hoopvol.

