Pakt Dylan Teuns na zijn triomf op de Muur ook uit in Luik? "Een grote stap voorwaarts in mijn carrière"

Na zijn triomf op de Muur van Hoei kon het niet anders of Dylan Teuns kwam in Luik-Bastenaken-Luik op het lijstje met favorieten terecht.

Voor te beginnen aan die volgende Waalse klassieker, blikte Dylan Teuns nog even terug op die heerlijke ontknoping van voorbije woensdag. "Het is een heel mooie overwinning. Het is iets heel groots. Het is echt een stap voorwaarts in mijn carrière."

DE DUBBEL

Zijn status in het peloton zal inderdaad niet langer hetzelfde zijn. Meer concurrenten zullen hem in de gaten houden. Die verandering zou pas groteske vormen aannemen als Teuns ook in Luik triomfeert. "Een dubbel Waalse Pijl - Luik-Bastenaken-Luik? Ik hoop erop."

Al beseft Teuns dat zoiets niet zomaar op bestelling komt. "Het is moeilijk om dat te verwezenlijken, maar we zullen zien of het kan lukken", besluit de Belg van Bahrein Victorious.