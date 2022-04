UAE Team Emirates herschikt ploeg na afhaken van Tadej Pogacar

UAE Team Emirates moest wat herschikken voor Luik-Bastenaken-Luik na het forfait van Tadej Pogacar.

Geen Tadej Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik. Zijn schoonmoeder overleed, waardoor Pogacar terugkeerde naar zijn vaderland. Eerst was het nog de bedoeling om naar Luik af te zakken, maar dat ging niet door.

Daardoor moest UAE Team Emirates herschikken voor de Ardennenklassieker. Hirschi is de nieuwe kopman, McNulty neemt de plaats van Pogacar in.

“Het is natuurlijk rot voor Tadej dat hij er niet bij kan zijn, maar er zijn belangrijkere dingen in het leven dan fietsen. We hebben onze tactiek wat omgegooid, maar staan hier nog altijd met een sterke ploeg”, zegt Hirschi aan Cycling Pro Net.

De bedoeling is alvast offensief te koersen. “We zullen al vroeg in de koers kansen gaan creëren, aangezien we over veel renners beschikken die tot diep in de finale mee kunnen doen.”