Van Vleuten juicht verhoogde concurrentie na onder meer zeges van Kopecky toe: "Zelf rijd ik beter dan ooit tevoren"

Annemiek van Vleuten is beter dan ooit. Annemiek van Vleuten is 39 en moet ook tegen verhoogde concurrentie opboksen. In Luik-Bastenaken-Luik bewees ze nog eens hoe goed ze wel is.

Terwijl het in voorbije klassiekers aan Cavalli en Kopecky was om te vieren, kon nu Van Vleuten dat doen. "Er zijn meer meisjes die kunnen winnen, dat is wat we willen. Dat maakt het ook mooier als je zelf kan winnen. Ik zie op mijn power app en op Strava dat ik zelf op training en in wedstrijden beter rijd dan ooit tevoren."

Straf voor een 39-jarige. Op La Redoute ontbond ze voor het eerst haar duivels. "Ik had niet gedacht dat ik vanaf La Redoute solo kon weg blijven. Daarvoor ligt het niveau te hoog." Haar demarrage zag er daar wel indrukwekkend uit. "Het is interessant dat mensen misschien denken dat ik de sterkste ben als ze naar tv kijken, maar dat ik mij op dat moment niet de sterkste voel."

AFZIEN OP LA REDOUTE

Van Vleuten beschrijft hoe ze zich dan wel voelde in die fase van de wedstrijd. "Ik ben op dat moment gewoon kapot aan het gaan, ik zie gewoon enorm af. Ik kon niet sneller gaan." Nadien beende een achtervolgende groep haar nog bij. Na haar aanval op Roche aux Faucons daarentegen was de vogel gaan vliegen.

Is dit nu een opluchting na haar tweede plaatsen in de Strade, de Ronde en de Waalse Pijl? "Een opluchting zou ik dit niet noemen. Ook zonder winst kon ik als een tevreden persoon naar huis. Ik had niet het gevoel dat ik altijd tweede werd, ook al vroegen journalisten me daar naar. Ik moest er een beetje mee lachen, want ik geloof nog altijd in mezelf. Misschien zijn ze ook wel een beetje verwend geraakt."

KOERSGEDRAG CONCURRENTIE EEN COMPLIMENT

Veel van haar concurrentes springen ook meteen op haar wiel wanneer ze versnelt. "Als iemand in mij wiel zit, maak ik me daar niet druk in. Ik accepteer dat. Ik zie het als een compliment, dat bewijst dat mijn vorm goed is. Ik probeer geen dingen te controleren die ik niet kan controleren. Na de zeges van Cavalli en Kopecky denk ik dat je tactisch niet enkel op mij kunt focussen."

Wat ook opviel in die koersen waarin ze tweede werd: de uiteindelijke winnares sprak nadien vaak met lof over Van Vleuten. "Een Cavalli zal nu misschien ook meer vertrouwen gaan krijgen. Het is leuk om te horen dat ze naar mij opkijken, maar ze moeten hun eigen kwaliteiten niet onderschatten."