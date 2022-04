Zoek niet naar deze namen: Tiesj Benoot is niet gestart in Luik en andere outsider geeft al snel op

Er kan toch al een kruis door enkele mogelijk belangrijke namen. Van Tiesj Benoot is in Luik-Bastenaken-Luik bijvoorbeeld geen sprake.

Benoot was één van de renners van wie ze bij Jumbo-Visma hoopte dat die in de finale zou geraken. Helaas kon de tweede uit Dwars door Vlaanderen zijn kansen niet verdedigen in de laatste klassieker van het voorjaar. Zijn ploeg meldde deze ochtend dat Benoot niet van start zou gaan.

"Jammer genoeg zal Tiesj Benoot niet van start gaan in La Doyenne', stond er op de Twitterpagina van Jumbo-Visma te lezen. "De Belgische renner, die wel negatief testte op Covid, voelt zich onwel." Jammer voor zowel Benoot zelf als zijn ploeg.

Michael Matthews is wel van start gegaan, maar moest dan weer heel snel opgeven. De Australiër maakte het eerste koersuur niet eens vol. De renner van BikeExchange werd in 2017 nog vierde in Luik-Bastenaken-Luik. Dit jaar was hij in twee klassiekers al goed voor een top tien: de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race.