Annemiek van Vleuten rijdt snelste beklimmingen ooit voor vrouwen op La Redoute en Roche-aux-Faucons

Gisteren was Annemiek van Vleuten ontketent in Luik-Bastenaken-Luik. Ze trok stevig door op Côte de La Redoute en op Côte de la Roche-aux-Faucons. Op Strava deelde ze haar gegevens van de beklimmingen.

Op La Redoute produceerde van Vleuten 50 watt meer dan vorig jaar. Op de Roche-aux-Faucons was dat 20 watt. Ze verbeterde daarmee niet alleen haar eigen tijden. Voor vrouwen zijn het de snelste tijden ooit op die beklimmingen.

For the Strava nerds 😉 and to show women's cycling is improving so fast! In 2019 I went solo on La Redoute. Today with headwind 1st part 13sec faster! Roche aux Faucons also fastest time ever today. (my weight 2019=exact same now). https://t.co/dAljVS8N5k pic.twitter.com/bmafaI5wtn