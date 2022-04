José De Cauwer vindt Intermarché-Wanty-Gobert met hun middelen de beste ploeg van het voorjaar

Volgens Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer is Intermarché-Wanty-Gobert de beste ploeg van het voorjaar. Toch als je kijkt naar prijs/kwaliteit, maar Ineos Grenadiers doet de rest verbleken.

Nu het voorjaar gedaan is, wordt bij iedereen de balans opgemaakt. Bij Sporza blikten Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer terug.

"Van Lotto-Soudal had ik meer verwacht", begint De Cauwer. "In de voorbereidingkoersen waren ze goed begonnen met enkele overwinningen en dan denk je dat ze goed vertrokken zijn, maar dat vertaalde zich niet in de klassiekers."

CORONA

Jumbo-Visma was dan weer goed begonnen. "Ze domineerden Omloop Het Nieuwsblad volledig", zegt De Cauwer. "Je denkt dat ze dan alles gaan kapot rijden, maar dat gebeurt dan niet. Natuurlijk zit de coronabesmetting van Wout Van Aert daar ook iets voor tussen."

"Je komt dan snel uit bij Intermarché-Wanty-Gobert. Qua prijs/kwaliteit hebben ze het goed gedaan. Denk maar aan de Girmay die Gent-Wevelgem wint of de 2e plaats van Quinten Hermans in Luik-Bastenaken-Luik, maar die prestaties verbleken bij die van Ineos Grenadiers die Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race winnen."