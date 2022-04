Tom Boonen ziet "hoogdagen voor het Belgische wielrennen" en "we mogen blij zijn dat we zo iemand in huis hebben"

Tom Boonen ziet het positief in voor het Belgische wielrennen na de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik. Dat liet hij weten in een podcast van Het Laatste Nieuws.

In Wuyts & Boonen, een podcast van Het Laatste Nieuws, blikten Michel Wuyts, Tom Boonen en Sven Vanthourenhout nog eens terug op de zege van Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik.

"Het is duidelijk dat Evenepoel stappen heeft gezet", begint Wuyts. "Hij heeft duidelijk aan zijn explosiviteit gewerkt en hij heeft ook verschil gemaakt in de afdaling. Zijn solo gisteren was ook veel moeilijker dan die in San Sebastian in 2019. In Luik schommelde het constant tussen de 20 en 30 seconden, terwijl dat in San Sebastian anderhalve minuut was. Dus dat was moeilijker."

"Evenepoel is ook altijd een harde werker geweest", pikt Vanthourenhout daarop in. "Bij de junioren zag ik hem bij de federatie voor het eerst en daar zag je al dat hij het meeste doet voor zijn vak."

Tom Boonen vindt ook dat het een natuurlijke evolutie is. "Evenepoel wordt wat ouder. Dus hij gaat wat meer werken en dingen verbeteren. Die explosiviteit zal bijvoorbeeld nog verbeteren. Hij zal die inspanningen langer kunnen aanhouden. Ik denk dat we hoogdagen gaan beleven met het Belgische wielrennen en we mogen blij zijn dat we iemand hebben zoals Evenepoel."