Vriendin van Remco Evenepoel reageert hilarisch: "Champagne? Bij ons is het Kidibul"

Remco Evenepoel won zondag Luik-Bastenaken-Luik en dat werd gevierd met zijn vriendin Oumi Rayane.

De overwinning in Luik-Bastenaken-Luik maakte ook op Oumi Rayane een stevige indruk. “Dit is een moment dat ons eeuwig zal bijblijven”, vertelde ze aan de finish aan Het Belang van Limburg. “Het was altijd al Remco zijn droom om hier te winnen.”

“Dat dit hem al bij zijn eerste deelname lukt, kan ik maar niet vatten. Ik heb hier geen woorden voor. Op een dag als vandaag kunnen we alles wat hij en wij over ons heen krijgen eens achter ons laten en blijft alleen het mooie over.”

‘s Avonds stond er ook een klein feestmenu op de agenda. “Ik weet dat Remco een dieet volgt, maar dat mag nu heel even aan de kant voor een portie frietjes. We genieten samen van de kleine dingen. Dat heeft hij meer dan verdiend. Met champagne? Neen, bij ons is het Kidibul”, lachte ze breed.