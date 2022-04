Cycling Vlaanderen blijft verder inzetten op het vrouwenwielrennen

Sinds 2019 is Cycling Vlaanderen al voortrekker voor het vrouwenwielrennen. "We gaan ons uiterste best doen om het vrouwenwielrennen in Vlaanderen verder te doen groeien", zegt Griet Langedock, voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen.

De commissie vrouwenwielrennen werd in 2021 opgericht en dient als spreekbuis tussen Cycling Vlaanderen en de rensters en leden. Daar kunnen alle vrouwen en meisjes terecht als ze met vragen, klachten of verzoeken zitten.

De voorzitter is Griet Langedock. Zij was in het verleden vooral bekend als organisator van verschillende koersen. In het team zitten ook Petra Mermans, Isabelle Beckers en Chris Lamon voor het wegwielrennen. Voor het veldrijden is dat Ellen Van Loy. Tatika Bovendaerde en Ellen Vanhoof vertegenwoordigen het indoor cycling en de BMX.

"Ik ben een heel trotse voorzitter", zegt Langedock. "Elk lid van onze commissie is een topper in haar discipline en heeft de nodige expertise. Samen gaan we ons uiterste best doen om het vrouwenwielrennen in Vlaanderen verder te doen groeien, ondersteunen, promoten en professionaliseren."